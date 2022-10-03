Незаконную рубку деревьев на 4 млн рублей раскрыли полицейские в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье полицейским удалось задержать очередную банду черных лесорубов. На этот раз на нелегальной рубке поймали трех жителей Эхирит-Булагатского района. Мужчины в возрасте от 28 до 55 лет под видом законного бизнеса, по предварительной информации, заготовили древесину общим объемом больше 500 кубических метров. Ущерб от их преступления оценивается свыше 4 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Используя официальные документы, в арендной базе лесничества, с целью увеличения своих доходов, организатор с подельниками осуществляли незаконные рубки лесных насаждений за пределами отведенных им территорий, - рассказали в ведомстве.

Расследование осложнялось тем. что деляна находилась в болотистой местности, в сутках езды от от районного центра. Добраться без специальной техники туда просто невозможно. Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых бензопилы и сортимент леса объемом около 80 кубометров, а также на штраф-стоянку поместили 4 трактора, 2 автомобиля «Камаз».

Возбуждено 3 уголовных дела по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". Двух фигурантов заключили под стражу, третьего поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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