Находившегося в федеральном розыске иностранца задержали в аэропорту Иркутска

Находившегося в федеральном розыске иностранца задержали в аропорту Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 2 октября, транспортные полицейские задержали в аэропорту Иркутска 33-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который скрывался от правоохранителей. Оперативники установили его личность благодаря системам монторинга. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Мужчина продолжительное время находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), - рассказали в ведомстве. - Санкция за преступление предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Злоумышленника передали в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий.

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