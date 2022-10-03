Водитель и пассажирка перевернувшегося грузовика погибли в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло около часа ночи в Слюдянском районе. По данным сотрудников ГИБДД, на 95 километре трассы «Байкал» водитель грузовика «DAF FTX» ехал со стороны Иркутска в Улан-Удэ. Из-за выбранной мужчиной скорости тяжеловесная машина наехала на бетонное ограждение и перевернулась вместе с полуприцепом, в котором перевозилось мясо. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина, управлявший грузовиком, и находившаяся в салоне женщина скончались до прибытия бригады скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение транспорта. Дорожное движение регулирется вручную.

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