Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Тайшетского района Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Тайшетском районе полностью устранены последствия аварийного отключения света. Вечером 2 октября электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», уровень реагирования муниципальный, будет снят утром в понедельник на внеочередном заседании рабочей группы КЧС и ОПБ района, - отметили в ведомстве.

Напомним, что 30 сентября из-за мокрого снега на территории Тайшетского района без электричества остались 17 деревень и сел. Бригады сетевых компаний в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды.

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