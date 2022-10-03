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Общество3 октября 2022 4:04

Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Тайшетского района

Режим ЧС снят
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Тайшетского района

Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Тайшетского района

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Тайшетском районе полностью устранены последствия аварийного отключения света. Вечером 2 октября электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», уровень реагирования муниципальный, будет снят утром в понедельник на внеочередном заседании рабочей группы КЧС и ОПБ района, - отметили в ведомстве.

Напомним, что 30 сентября из-за мокрого снега на территории Тайшетского района без электричества остались 17 деревень и сел. Бригады сетевых компаний в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды.

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