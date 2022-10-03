Четыре железнодорожных моста отремонтируют в Тайшетском районе по решению суда

Четыре железнодорожных моста отремонтируют в Тайшетском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайшетском районе суд обязал ОАО «РЖД» отремонтировать четыре железнодорожных моста (4536, 4502, 4546, 4529 км), которые не отвечают техническим нормам. Проверка транспортной прокуратуры выявила, что в некоторых местах разрушен бетон, оголена арматура, отсутствуют накладки в контруголках, имеются зазоры, высота перил не соответствует правилам, использована дефектная тротуарная плита и другое. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме, обязав ОАО «РЖД» до 1 апреля 2023 года устранить нарушения закона о железнодорожном транспорте, - отметили в ведомстве.

Подразделениями инженерных сооружений железной дороги начата работа, направленная на исполнение решения суда и недопущение угрозы безопасности движения на железнодорожных мостах. Устранение нарушений находится на особом контроле в транспортной прокуратуре.

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