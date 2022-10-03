19 человек спасли на пожарах в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье за два дня произошло двадцать пожаров. Шесть из них начались из-за короткого замыкания, еще шесть - из-за неправильного обращения с печью, пять случаев связаны с человеческой неосторожностью с огнем. Причиной трех ЧП стал поджог. В минувшие выходные были спасены девятнадцать человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ночь на 1 октября в микрорайоне Пахотищева города Тайшета во время пожара в квартире на первом этаже из многоквартирного дома коридорного типа самостоятельно эвакуировались 36 человек (из них 4 детей), пожарными были эвакуированы 8 человек, ещё 4 человека спасены с помощью спасательных устройств, - рассказали в ведомстве. - Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Вечером того же дня звонок в экстренные службы поступил в Усолье-Сибирском. Там в пятиэтажке загорелась дверь в квартире. Спасены были десять жильцов. Еще шесть эвакуировались самостоятельно. Предполагаемая причина случившегося – поджог.

Через пару часов спасатели работали в поселке Железнодорожном Усольского районе, где огонь охватил частный двухэтажный дом. Пламя могло переброситься на соседние участки. Соседи спасли 29-летнюю женщину, получившую отравление угарным газом, до приезда пожарных.

Еще 14 человек спасли в Иркутске в воскресенье, 2 октября. На улице Алмазная загорелась девятиэтажка. К счастью, никто не пострадал. Пламя распространилось в одной из квартир из-за неосторожного обращения с огнем.

В ночь на понедельник, в регионе было зарегистрировано еще 4 пожара.

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