Сироту обеспечат жильем в Чунском райне после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приангарье вновь восстановлены права человека из числа детей-сирот. В прокуратуру Чунского района обратился местный житель, после чего была проведена проверка. Установлено, что заявитель в 2010 году остался без попечения родителей и нуждался в жилье. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Однако в нарушение действующего законодательства гражданин не был обеспечен жилым помещением специализированного жилищного фонда Иркутской области, - отметили в ведомстве. - В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить мужчину жилым помещением специализированного жилищного фонда.

Кировский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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