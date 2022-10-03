Ремоторизацию первого летного экземпляра МС-21 завершили на Иркутском авиазаводе. Фото: корпорация "Иркут".

В Приангарье завершилась ремоторизация первого летного экземпляра МС-21. Теперь авиалайнер передадут в Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева. Будут отработаны все системы и оборудование, после чего специалисты выполнят руление, скоростную пробежку по ВПП и испытательный полет машины. Совсем скоро борт № 1 попадет на аэродром Раменское в Жуковском. Об этом сообщают в сциальных сетях Иркутского авиазавода.

- Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме согласно конструкторской и доработочной документации инженерного центра, – говорит начальник цеха 277 Михаил Кириллов. – На сегодня первый МС-21 вместо американского Pratt&Whitney оснащен пермским двигателем ПД-14.

Кроме "сердца" МС-21, специалисты заменили часть импортных компонентов оборудование на российские аналоги.

В октябре будет выполнен подъем ремоторизированного авиалайнера в воздух. После нескольких полетов с заводского аэродрома МС-21 отправится в Жуковский.