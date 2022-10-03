Около 250 студентов эвакуировали из здания ИГУ на улице Ленина в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В здании института филологии ИГУ на улице Ленина в Иркутске сработала пожарная сигнализация. Сигнал в пожарно-спасательную службу поступил в 12.36. По адресу прибыли пять спецмашин. Эвакуировано около 250 студентов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сигнализация сработала в результате задымления из-за сварочных работ в подвальном помещении здания. Пожара нет! - отмечают в ведомстве.

В отношении подрядной организации, проводившей огневые работы, государственные пожарные инспекторы проведут проверку.

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