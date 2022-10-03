Лук, гречка и куры подешевели в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье за 6 дней цены снизилсь сразу на 15 из 25 продовольственных товаров повседневного спроса. Стоимость еще 8 практически не изменилась. Такие данные приводит пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования региона.

- За неделю наибольшее снижение показали цены на: лук -3,58%, крупу гречневую -3,03%, кур -1,35%, яблоки -1,06%, сахар -0,93%, масло подсолнечное -0,89%, картофель -0,70%, морковь -0,68%, соль -0,65%, баранину -0,61%, муку -0,44%, масло сливочное -0,35%, рис -0,20%, пшено -0,11% и капусту -0,09%, - отмечают в правительстве региона.

Что же подорожало? Больше всего поднялись цены на яйца +0,73% и рыбу мороженную +0,71%.

По словам специалистов, ситуация на потребительском рынке Приангарья остается стабильной. За прошлую неделю индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 100,08%.

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