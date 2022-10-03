Регулярные рейсы в Тайланд возобновят в Иркутске со 2 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске спустя 9 месяцев возобновят регулярные рейсы в Бангкок. Авиакомпания объявила старт 2 ноября. Улететь можно будет 5 раз в неделю в 10:05. А уже с 9 декабря - каждый день. Об этом сообщают в пресс-службе Международный аэропорт "Иркутск".

- Примерное время полета составит около 6 часов, - рассказали в воздушной гавани. - Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолетами модели Boeing 737-800. Из столицы Таиланда до Иркутска вылететь можно в 16:30 по местному времени.

Напомним, с 1 октября заведения и туробъекты Тайланда работают в штатном режиме. Ограничения, введенные из-за пандемии, сняты.

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