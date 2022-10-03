Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 6:19

Регулярные рейсы в Тайланд возобновят в Иркутске со 2 ноября

В королевстве сняты ковидные ограничения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Регулярные рейсы в Тайланд возобновят в Иркутске со 2 ноября

Регулярные рейсы в Тайланд возобновят в Иркутске со 2 ноября

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске спустя 9 месяцев возобновят регулярные рейсы в Бангкок. Авиакомпания объявила старт 2 ноября. Улететь можно будет 5 раз в неделю в 10:05. А уже с 9 декабря - каждый день. Об этом сообщают в пресс-службе Международный аэропорт "Иркутск".

- Примерное время полета составит около 6 часов, - рассказали в воздушной гавани. - Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолетами модели Boeing 737-800. Из столицы Таиланда до Иркутска вылететь можно в 16:30 по местному времени.

Напомним, с 1 октября заведения и туробъекты Тайланда работают в штатном режиме. Ограничения, введенные из-за пандемии, сняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собака Ника, которую мобилизованный из Иркутска оставил в военкомате, нашла хозяев. История об оставленном животном закончилось хэппи-эндом. (подробности)

Пришли на помощь врачам. В Иркутске волонтеры вяжут носочки для недоношенных детей. В Иркутске женщины помогают недоношенным детям вязанными носочками. (подробности)