Фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Нижняя Идыга Иркутского района. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Хорошая новость для жителей деревни Нижняя Идыга, что в Иркутском районе. В ближайшее время они начнут получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Здание построили по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

- Сейчас в деревне Нижняя Идыга идет благоустройство территории вокруг ФАПа, - прокомментировал главный врач областной больницы №2 Алексей Анганаев. - Уже оборудован септик, дизель-генераторная станция, обустроена канализация и контейнерная площадка для мусора.

Внутри медицинского учреждения оборудуют приемный, процедурный и прививочный кабинеты, а также стерилизаторную. Совсем скоро здесь появится нужное оборудование и мебель. Принимать пациентов будет местный фельдшер.

Условия сделают комфортными. Раньше жители деревни получали медпомощь в старом здании Кулункунской администрации, построенной аж в 1936 году.

Обращаться в новый ФАП пациенты смогут после того, как учреждение получит лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Напомним, всего в 2022 году в Приангарье намерены построить 27 фельдшерско-акушерских пунктов и девять врачебных амбулаторий за счет региональной программы.