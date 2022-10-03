Глава Фонда капитального ремонта Иркутской области оставил пост после двух лет работы

Фото: Фонд капитального ремонта Иркутской области

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Иркутской области сообщили, что генеральный директор Вадим Лысов оставил свой пост. Он был главой организации два года, с февраля 2020 года. Как отметили в пресс-службе, под его руководством был сделан большой объем работы.

- Временное исполнение обязанностей генерального директора Фонда капитального ремонта Иркутской области возложили на заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам Наталью Николаевну Платонову, - сказано в сообщении на сайте Фонда капремонта области.

Отметим, сейчас в Иркутской области работы по капитальному ремонту идут быстрее назначенного плана. То есть специалисты уже начали выполнять задачи, которые были запланированы на 2023 год.

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