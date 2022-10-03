В пострадавшем от грунтовых вод Тулунском районе усилят темпы строительства

Новые квартиры здесь получат 320 семей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для инспекции хода строительства в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Куйтунском и Зиминском районах Иркутской области выехал заместитель главы правительства Приангарья Павел Писарев. По его словам, многие объекты уже будут готовы к концу 2022 года, а по тем, что не закончены, нужно усилить работу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

- Губернатор Игорь Кобзев поставил задачу перед наступлением холодов завершить все наружные работы, связанные с температурным графиком. Всем заказчикам и подрядчикам поручено усилить работу на таких объектах. Также важно ответственно отнестись к завершению благоустройства на объектах, сдача которых планируется в 2022 году. На объектах, которые уже готовы и где идет приемка, поручил активизировать работу по приведению в соответствие и сдачи документации, - заявил Писарев.

Отметим, для восстановления Тулунского района выделили около 1,3 миллиарда рублей: 880 миллионов из резервного фонда правительства России, еще более 502 миллионов из областного бюджета 2021-2022 годов.

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