Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 7:45

В пострадавшем от грунтовых вод Тулунском районе усилят темпы строительства

На возведение домов потратят 1,3 миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Новые квартиры здесь получат 320 семей

Новые квартиры здесь получат 320 семей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для инспекции хода строительства в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Куйтунском и Зиминском районах Иркутской области выехал заместитель главы правительства Приангарья Павел Писарев. По его словам, многие объекты уже будут готовы к концу 2022 года, а по тем, что не закончены, нужно усилить работу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

- Губернатор Игорь Кобзев поставил задачу перед наступлением холодов завершить все наружные работы, связанные с температурным графиком. Всем заказчикам и подрядчикам поручено усилить работу на таких объектах. Также важно ответственно отнестись к завершению благоустройства на объектах, сдача которых планируется в 2022 году. На объектах, которые уже готовы и где идет приемка, поручил активизировать работу по приведению в соответствие и сдачи документации, - заявил Писарев.

Отметим, для восстановления Тулунского района выделили около 1,3 миллиарда рублей: 880 миллионов из резервного фонда правительства России, еще более 502 миллионов из областного бюджета 2021-2022 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнали, чем будут удивлять и радовать зрителей артисты Иркутского драмтеатра в новом сезоне

Две премьеры по произведениям классиков поставят в новом сезоне в Иркутском драмтеатре (подробнее)