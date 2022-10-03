Иркутская область получит 319 млн рублей на модернизацию медучреждений

Новые учреждения построят в отдаленных селах региона Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство здравоохранения России направит дополнительные средства на модернизацию медицинских учреждений Иркутской области. Из федерального бюджета выделят 319 миллионов рублей. На эти деньги построят новые модульные конструкции шести амбулаторий и оборудуют ФАПы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- 30 сентября 2022 года Минздрав РФ направил дополнительное соглашение по программе модернизации первичного звена здравоохранения, что позволяет довести субсидии на монтаж врачебных амбулаторий медицинским организациям. До 20 октября мы планируем заключить контракты, земельные участки подготовлены, будем начинать строительство как можно быстрее. В этом году из нужно завершить, - заявила замминистра здравоохранения региона Галина Синькова на заседании.

Новые амбулатории появятся в селах Гуран, Анга, Казачье и Тихоновка, это Тулунский, Качугский и Боханский районы Приангарья. А также в поселке Ручей и селе Бельск в Усть-Кутском и Черемховском районах соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прирост зараженных ОРВИ в Иркутской области упал до 17 тысяч человек в неделю

Это на более 28% меньше эпидемиологического порога (подробнее)