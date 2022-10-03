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Общество3 октября 2022 9:02

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября затронет четыре округа
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 4 октября станет очередным для горожан, они уже привыкли, что то ночью, то днем в домах нет электричества. О неудобствах предупредили в Иркутской энергосетевой компании.

Отключение света в Иркутске 4 октября

Причиной отключения стали плановые работы в сетях. Специалисты устраняют проблемы и "латают" слабые места, на которых могут произойти аварии. Это нужно, чтобы в зимний период не было постоянных отключений. Электричества не будет и днем, и ночью, по каждым адресам свое время.

Отключение света в Иркутске 4 октября затронет четыре округа города: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Правобережный. Некоторые СНТ полностью останутся без света. Точные адреса и время отключения указаны в таблицах, предоставленных энергооператором.

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября

Отключение света в Иркутске 4 октября