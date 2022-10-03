Федеральные фотожурналисты посетили ИркАЗ. Фото: Екатерина Машукова.

На шелеховской промплощадке побывали представители крупнейших российских СМИ - ТАСС, РИА, «Коммерсантъ», «Ведомости» и др.

Визит начался с посещения электролизного производства завода. Гости побывали в корпусах 5-ой серии, где узнали об особенностях производства алюминия, а также смогли увидеть выплавку пробы на сортность металла.

«Журналисты часто посещают наш завод. Сегодня я бы хотел отметить профессионализм фотокорреспондентов и их особу заинтересованность, которые задавали мужество вопросов о работе нашего производства» - рассказал Андрей Мальцев, начальник 5-ой серии электролиза Иркутского алюминиевого завода.

Коме того, журналистам рассказали про глобальную перестройку Иркутского алюминиевого завода, которая станет частью масштабной модернизации четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, его инициировал основатель Компании Олег Дерипаска

Также фотокорреспонденты посетили литейное отделение ИркАЗа. Посмотрели производство чушки и катанки.

Итогом пресс-тура станет публикация профессиональных фотографий, благодаря которым еще больше людей узнают о том, как производят «крылатый» металл на Иркутском алюминиевом заводе.

Текст: Екатерина Машукова