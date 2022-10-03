В Братском районе непогода оставила поселок без света и уничтожила урожай зерна

Фото: администрация Братского района Иркутской области

Глава Братского района Александр Дубровин провел оперативное совещание по вопросу последствий жуткой непогоды, которая обрушилась на территорию Приангарья в выходные дни. Сильный ветер оборвал провода ЛЭП и повалил деревья, а мокрый снег уложил зерновые культуры так, что их спасти уже невозможно. Об этом рассказал Дубровин в официальном ТГ-канале.

- Наиболее напряженная ситуация сложилась в Боровском. С выходных в поселке отсутствует свет, причина – многочисленные порывы на линии электропередач. От дизельных станций запитали школу, она работает в штатном режиме, школьный процесс не остановлен, - рассказал политик.

Сейчас ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, но некоторые участки оказались практически недоступны. Туда нельзя ни дойти пешком, ни подъехать на спецтехнике. Этот вопрос решается.

Другая беда случилась на засеянных полях. Снег уничтожил много зерновых культур, фермеры пытаются спасти растения, но скорее всего на зиму они останутся без кормов. С учетом того, что почва и до этого была переувлажнена, спасти культуры невозможно.

Также появились проблемы с водообеспечением населенного пункта Зябе, здесь их строя вышли сразу два насоса. Бригада и тут пытается устранить проблемы.

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