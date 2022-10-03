Искатели золота нанесли ущерб заказнику в Иркутской области на 3,5 мдрд рублей

Фото: Павел Жовтюк

В пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщили об ужасном ущербе, который нанесли природе Иркутской области. В Тофаларском заказнике бульдозера уничтожили огромный объем почвы, вырыли деревья и т.д. Виновниками стали золотоискатели, которые получили лицензию на свою деятельность.

- Золотоискательский поселок стоял на реке Кохторма: баня, хозблок, столовая, два жилых дома. И специальное хранилище, где находились 700 хвостов хариуса сухого посола. Это на 1 миллион 320 тысяч ущерба биоресурсам. Видели снятые слои почвы, в том числе на островках и на берегах рек Большой Янгозы и Кохтормы. Новая дорога шла по центру речной долины и через водораздельный хребет. По краям этих дорог — ломаный лес. Верхние слои почвы с деревьями, судя по всему, золотоискатели просто расталкивали на обочины мощной техникой. Отдельно замечу, что одно из вопиющих нарушений – это то, что в нерестовый период золотоискатели на легкобронированном многоцелевом тягаче ездили прямо по руслу горной реки. А чтобы меньше трясло – они прошли этот путь бульдозером! - возмутился заместитель директора организации Владимир Богатырь.

В общей сложности уничтожение леса, почвы, рыбы и т.д. нанесло ущерб на более 3,5 миллиарда рублей. Против нарушителей начали проверку, им может грозить штраф до 200 тысяч рублей и исправительные работы.

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