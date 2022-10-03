Единственную в Сибири чудотворную икону привезли из Алтая в Иркутск

Ее называют Заступницей Алтая Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Единственным чудотворным образом в Сибири является икона Божьей Матери. Ее хранят в Богородице-Казанском мужском монастыре в селе Коробейниково, Алтайский край. С 3 октября жители Иркутска могут увидеть ее на православной выставке в рамках форума "Православная Русь", она сейчас выставлена в иркутском Сибэкспоцентре. Об этом рассказали в администрации города.

- Святыню сопровождает делегация во главе с Владыкой Романом. Молебны у иконы проводят в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. На стенде Иркутской Митрополии организовано место, где можно пообщаться со священниками, получить ответы на вопросы, - сказано в сообщении пресс-службы.

Икону Божьей Матери называют Заступницей Алтая. Во время разграбления храмов большую икону положили на землю и использовали как доску. По преданию, Богородица явилась одной слепой женщине в селе, где находился храм, и попросила ее спасти. После лик выкрали и спрятали, а за женщинами никакого преследования не было - это считается божьей милостью за спасение иконы.