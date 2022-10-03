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Общество3 октября 2022 11:49

В Иркутске образовались 5-балльные пробки на бульваре Гагарина

Часть улиц "встали" из-за потока автомобилей
Дарья БОЛЕСОВА
К позднему вечеру пробки совсем пропадут

К позднему вечеру пробки совсем пропадут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным онлайн-сервисов, в Иркутске установились 5-балльные пробки. Появились серьезные заторы на бульваре Гагарина, улицах 3-го Июля, Седова, Марата и Ленина. Также машины стоят по улице Чкалова.

По прогнозам специалистов, пробки практически исчезнут уже через пару часов, к восьми вечера нагруженность дорог упадет до 3 баллов, а к девяти вечера - до 1 балла. Отметим, сейчас в городе действуют ограничения движения на четырех участках, однако сегодня это не стало причиной образования пробок.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в областной центр привезли единственную в Сибири чудотворную икону Божьей Матери. Ее выставляют в рамках форума "Православная Руль", ее постоянным местом хранения является монастырь в Алтайском крае.

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