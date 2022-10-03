В Иркутске образовались 5-балльные пробки на бульваре Гагарина

К позднему вечеру пробки совсем пропадут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным онлайн-сервисов, в Иркутске установились 5-балльные пробки. Появились серьезные заторы на бульваре Гагарина, улицах 3-го Июля, Седова, Марата и Ленина. Также машины стоят по улице Чкалова.
По прогнозам специалистов, пробки практически исчезнут уже через пару часов, к восьми вечера нагруженность дорог упадет до 3 баллов, а к девяти вечера - до 1 балла. Отметим, сейчас в городе действуют ограничения движения на четырех участках, однако сегодня это не стало причиной образования пробок.
Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в областной центр привезли единственную в Сибири чудотворную икону Божьей Матери. Ее выставляют в рамках форума "Православная Руль", ее постоянным местом хранения является монастырь в Алтайском крае.
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