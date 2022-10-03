В Свирске открыли пункт приема гуманитарной помощи мобилизованным жителям региона

В Иркутске тоже собирают гуманитарную помощь мобилизованным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Свирска Владимир Орноев сообщил в официальном ТГ-канале об открытии пункта сбора гуманитарной помощи мобилизованным жителям Иркутска. На месте работают люди, которые готовы принять и оформить гумгруз от всех неравнодушных. Принести вещи можно с 13:00 до 19:00. Также глава города дал список необходимых вещей для бойцов.

- Термо- и нательное белье, треккинговые носки, шапки, перчатки, балаклавы, специальные военные перчатки, полотенца для лица, туалетная бумага, влажные салфетки, хозяйственное мыло, блоки сигарет, - написано в списке.

Также отдельно отметили, что все вещи должны быть новыми, а не ранее использованные. Можно также принести еду: сгущенка, тушенка, консервы, лапша быстрого приготовления, галеты, конфеты и т.д.

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