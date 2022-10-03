В Иркутске из-за сработавшей сигнализации из университета эвакуировали 250 человек

По предварительной версии, она сработала из-за дыма от сварки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске в здании института филологии ИГУ на улице Ленин сработала сигнализация. Из-за этого из учреждения пришлось срочно эвакуировать 250 человек, студентов и сотрудников. Когда на место прибыли спасательные службы, никакого пожара не обнаружили. Тогда МЧС вместе с прокуратурой начали проверку.

- По предварительным данным, сигнализация сработала в результате задымления из-за сварочных работ в подвальном помещении здания. Сведения о возгорании и пострадавших не поступали, - рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки станет понятно, были ли допущены какие-то нарушения при установке сигнализации и т.д. Подобные ситуация не являются редкостью: в Иркутске несколько раз эвакуировали ТЦ "Карамель" из-за подгоревшей еды в кафе.

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