Ремонт путепровода по улице Джамбула в Иркутске закончат к июню 2023 года

Реконструкцию начали еще в 2020 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о продвижении ремонта путепровода по улице Джамбула. Здесь решили провести основательную реконструкцию вплоть до опор - сейчас их бетонируют. Работы проводят на средства по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- На строительной площадке задействован 21 человек и 8 единиц техники. Сейчас усиленными темпами производим бетонные работы. Планируем до конца месяца полностью завершить их. Затем приступим к сборке балок пролетного строения и до конца года начнем монтаж, - заявил исполняющий обязанности начальника участка Анатолий Наумов.

Согласно контракту, ремонт должны закончить к лету 2023 года и сдать объект в эксплуатацию. Вся работа проводится в четыре этапа, два их них уже закончили. Началась реконструкция еще в 2020 году.