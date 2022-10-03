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Общество3 октября 2022 14:54

Ремонт путепровода по улице Джамбула в Иркутске закончат к июню 2023 года

Сейчас идет бетонирование опор
Дарья БОЛЕСОВА
Реконструкцию начали еще в 2020 году

Реконструкцию начали еще в 2020 году

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о продвижении ремонта путепровода по улице Джамбула. Здесь решили провести основательную реконструкцию вплоть до опор - сейчас их бетонируют. Работы проводят на средства по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- На строительной площадке задействован 21 человек и 8 единиц техники. Сейчас усиленными темпами производим бетонные работы. Планируем до конца месяца полностью завершить их. Затем приступим к сборке балок пролетного строения и до конца года начнем монтаж, - заявил исполняющий обязанности начальника участка Анатолий Наумов.

Согласно контракту, ремонт должны закончить к лету 2023 года и сдать объект в эксплуатацию. Вся работа проводится в четыре этапа, два их них уже закончили. Началась реконструкция еще в 2020 году.