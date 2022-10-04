Синоптики поделились, какая будет погода в Иркутске 4 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном центре сегодня без катаклизмов – ни осадков в виде дождя или мокрого снега, ни каких-либо других превратностей небесной канцелярии. В городе спокойно. Погода в Иркутске 4 октября будет практически такой же, как накануне. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 4 октября

- Погода в Иркутске 4 октября: переменная облачность, без существенных осадков, - говорят метеорологи. – Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем в столице Приангарья до +4….+6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 4 октября местами принесет сибирякам мокрый снег и снег, скорость ветра ожидается до 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +2…+7.

Синоптики предупреждают, что на дорогах региона местами образовался снежный накат и гололедица.

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