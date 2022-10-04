Сбитого водителем «Лексуса» школьника отбросило на другую машину в Усолье-Сибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля марки «LEXUS» в Усолье-Сибирском накануне, 3 октября. Как стало известно, в момент ДТП ребенок перебегал дорогу по улице Луначарского в неположенном месте. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- От удара мальчика отбросило на стоящий рядом автомобиль «TOYOTA CAMRY». В результате аварии ребенок был госпитализирован с травмами в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки в Приангарье на дорогах региона пострадали сразу четыре ребенка. Прокуратура начала проверку.

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