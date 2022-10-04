В Иркутской области за сутки в ДТП пострадали 4 несовершеннолетних Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области бьют тревогу. За минувшие сутки на дорогах региона пострадали сразу четверо несовершеннолетних. Одно из них произошло в областном центре – утром на улице Трактовая столкнулись иномарка Chery Tiggo и отечественная Lada Priora. Травмы получил 17-летний подросток. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Приангарью.

- Через некоторое время на улице Луначарского в Усолье-Сибирском 52-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus совершил наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в ведомстве. - От удара мальчика отбросило на стоящий рядом автомобиль Toyota Camry. В результате аварии ребенок был госпитализирован с травмами в медицинское учреждение.

В поселке Железнодорожный, недалеко от Усолья, 23-летний водитель за рулем иномарки Toyota Carina сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ребенка сразу же увезли в больницу.

Еще одно ДТП зафиксировано в Ангарске. Там пострадал 17-летний парень. Его на нерегулируемой «зебре» вечером сбил 29-летний мужчина, управлявший Mercedes. К счастью, пешеход отделался лишь ссадинами и ушибами.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщениям о каждой аварии, в которой получил травмы ребенок.

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