Спасатели и горожане вытащили из канавы щенков в Тайшете Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Настоящая спасательная операция прошла в Тайшете. Заложниками стали маленькие щенки, провалившиеся в канаву глубиной 50 метров. Поднять на поверхность их пытались сами горожане, но без подручных средств сделать это было нереально. Тогда на выручку к ним пришли сотрудники МЧС. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вечером в понедельник, 3 октября, на пульт пожарно-спасательной части № 22 города Тайшета от местной жительницы поступило сообщение о том, что на улице Полевая требуется помощь мужчине, который не может выбраться из-под моста, куда он залез по ее просьбе для спасения щенков, - рассказали в ведомстве.

Вскоре спасатели приехали по адресу и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли бетонную плиту, которая служила переходом через канаву. Через несколько минут 61-летнего сибиряка передали медикам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

Чтобы добраться до щенков, пожарным пришлось разобрать деревянные части моста и поднять их по одному. Теперь для них найдут любящих хозяев.

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