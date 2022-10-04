Председатель СК взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Анатолию Ситникову доложить о мерах, принимаемых по защите прав жителей одного из городов Иркутской области. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В социальных сетях сообщалось, что в 2017 году администрация одного из городов Иркутской области, несмотря на якобы законные основания, признав дом аварийным и подлежащим сносу, не рассмотрела вопрос о предоставлении его жителям нового жилья, - рассказали в ведомстве. - При этом в настоящее время чиновники пытаются договориться с жильцами и переселить их в коммунальные квартиры.

По данному факту следственными органами регионально СУ СК России организована доследственная проверка.

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