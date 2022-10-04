Шесть заболевших коронавирусом умерли в минувшие сутки в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 344 508. За минувшие сутки заболели еще 398 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализирован 461 зараженный, - рассказали в оперштабе. - Это на 49 меньше, чем накануне. При этом выздоровели за последние 24 часа 503 человек с диагнозом COVID-19, за все время - 332 864.

Инфекция забрала накануне жизни 3 человек, с начала пандемии число летальных случаев возросло до 8 772. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 829 жителей региона. Трое из них - в минвушие сутки.

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