Состав Общественной палаты седьмого созыва сформировали в Иркутске.Фото: администрация Иркутска

В областном центре сформировали новый состав Общественной палаты. Напомним, ранее 10 кандидатур были выдвинуты мэром Иркутска. Среди названных Русланом Болотовым имен прозвучало и имя директора иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислава Гольдфарба. Еще 15 членов совещательного органа во время конференции избрали представители общественных организаций, национально-культурных центров и органов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В Иркутске - активная общественность, которая всегда прямо и бескомпромиссно выражает свое мнение, – подчеркнул председатель Общественной палаты шестого созыва Станислав Гольдфарб. - Пусть оно не всегда совпадает с мнением руководителей города и области, нам удается достигать конструктива. Сегодня мы все должны сплотиться для того, чтобы сделать жизнь иркутян лучше и комфортнее.

Выражать интересы горожан будут председатель общественной организации предпринимателей Ильдус Галяутдинов, руководитель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Константин Шумков, доктор физико-математических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Сергей Язев и другие.

Ознакомиться подробнее с составом Общественной палаты седьмого созыва можно ЗДЕСЬ.

Совещательный орган седьмого созыва начнет работу в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области появился штаб по координации помощи семьям мобилизованных. Также на консультацию и поддержку могут рассчитывать военные, участвующие в СВО. (подробности)

Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открыта в Иркутской области. Колл-центр работает с понедельника по пятницу. (подробности)

В Братске мужчина силой скрутил 10-летнего школьника, ударившего пенсионерку. Рассказываем, на чью сторону встал суд. (подробности)