В Шелехово преступница из федерального розыска случайно попалась полиции на улице

Одну из подозреваемых уже поместили под арест Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали интересную историю поимки подозреваемого в ряде преступлений и его сожительницу, которую объявили в федеральный розыск. Мужчина и женщина прогуливались по улицам Шелехова, скрывая собственные лица, но проезжающие мимо полицейские все равно смогли распознать в них граждан с доски розыска.

- Обратила внимание на странное поведение – в хорошую погоду девушка старательно скрывала лицо под капюшоном. Приглядевшись, я узнала подозреваемую, делом которой занималась моя коллега. Я сразу попросила водителя развернуться, - заявила старший дознаватель Наталья Иванова.

Когда подозреваемые поняли, что их раскрыли, они бросились бежать. Идея не самая лучшая, так как полицейские на служебной машине быстро подъехали к гаражам, где они пытались скрыться, и бросились в погоню. Водитель Данил Степанов смог схватить мужчину, а беглянка случайно выскочила прямо на Наталью.

30-летнюю подозреваемую из федерального розыска сразу арестовали, она замешана в грабеже и краже.

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