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Общество4 октября 2022 7:16

В Шелехово преступница из федерального розыска случайно попалась полиции на улице

Сотрудники МВД проявили особую наблюдательность
Дарья БОЛЕСОВА
Одну из подозреваемых уже поместили под арест

Одну из подозреваемых уже поместили под арест

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали интересную историю поимки подозреваемого в ряде преступлений и его сожительницу, которую объявили в федеральный розыск. Мужчина и женщина прогуливались по улицам Шелехова, скрывая собственные лица, но проезжающие мимо полицейские все равно смогли распознать в них граждан с доски розыска.

- Обратила внимание на странное поведение – в хорошую погоду девушка старательно скрывала лицо под капюшоном. Приглядевшись, я узнала подозреваемую, делом которой занималась моя коллега. Я сразу попросила водителя развернуться, - заявила старший дознаватель Наталья Иванова.

Когда подозреваемые поняли, что их раскрыли, они бросились бежать. Идея не самая лучшая, так как полицейские на служебной машине быстро подъехали к гаражам, где они пытались скрыться, и бросились в погоню. Водитель Данил Степанов смог схватить мужчину, а беглянка случайно выскочила прямо на Наталью.

30-летнюю подозреваемую из федерального розыска сразу арестовали, она замешана в грабеже и краже.

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