В Иркутске на пересечении улиц Седова и Тимирязева устранят очаг аварийности

На этом участке часто происходят ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске идут дорожные работы на пересечении улиц Седова - Ленина - Тимирязева - 3-го Июля, здесь обустраивают островки безопасности. Таким образом хотят устранить очаг аварийности: именно на этом участке происходит много ДТП. Об этом сказано на сайте госзакупок, работы должны закончить к 30 ноября этого года.

- На пересечении улиц Седова, Ленина, Тимирязева и 3-го Июля часто происходят ДТП. Очаг аварийности будет ликвидирован за счет внесения изменений в схему организации дорожного движения. Для безопасности пешеходов по поручению мэра Руслана Болотова организуем два огороженных островка безопасности, - заявил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за день в Иркутске в автоавариях пострадали 4 подростка и ребенка разных возрастов. 10-летнюю девочку сбили на дороге, когда та ее перебегала в неположенном месте. Авария произошла в поселке Железнодорожный, недалеко от Усолья.

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