В Иркутской области закупили 18 машин "Скорой помощи" за 86 млн рублей

Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

В министерстве здравоохранения и правительстве Иркутской области сообщили о закупке 18 автомобилей "Скорой помощи" для медучреждений региона. Из федерального бюджета выделили 86 миллионов рублей, чтобы пополнить автопарк служебных автомобилей. С учетом того, насколько Приангарье большое по своей территории, нужно как можно больше таких машин.

- Для Иркутской области с ее значительной протяженностью всегда важно, чтобы врачи могли быстро добраться до пациентов. Иногда это буквально вопрос жизни и смерти. Правительство Приангарья принимает все возможные меры по обновлению автопарка медицинских учреждений, - заявил губернатор области Игорь Кобзев во время церемонии передачи автомобилей.

Помимо машин "Скорой" закупили и 13 легковушек Lada Granta для медиков. Средства на это выделили уже из регионального бюджета, они обошлись в 12 миллионов рублей.

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