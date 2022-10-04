Жительница Тайшета погибла при столкновении грузовика и легковушки на трассе "Сибирь"

Причины ДТП еще предстоит выяснить
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
4 октября на трассе "Сибирь" в Нижнеудинском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись движущиеся во встречном направлении грузовик "МАН" и "Тойота Витц", большегруз задел по касательно легковую машину. Погибла 43-летняя жительница Тайшета, пассажирка "Тойоты". Об этом сообщили в МВД Приангарья.
- Водители автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в Нижнеудинскую Районную больницу, - рассказали в пресс-службе.
Пока что неизвестно, почему водитель грузовика допустил столкновение. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что за прошедшие сутки в регионе в автоавариях пострадали 4 несовершеннолетних разных возрастов, как подростки, так и дети. 10-летнюю девочку сбили, когда она перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП произошло около Усолья, в небольшом поселке.
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