Три жителя Иркутской области ответят за незаконную рубку леса на 300 тысяч рублей

Им грозит как минимум крупный штраф Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В СК Иркутской области рассказали о возбуждении уголовного дела против трех жителей Боханского района региона. Они проходят по статье за незаконную рубку леса в крупном размере. Примечательно, что одному из подозреваемых всего 16 лет.

- Несовершеннолетний вместе со своими знакомыми 33-х и 34-х лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили вблизи с. Александровское незаконную рубку леса - деревьев породы сосна. Своими преступными действиями они причинили ущерб лесному фонду РФ в размере около 300 тысяч рублей.

Сейчас расследование продолжается, позже прокуратура должна утвердить обвинение и направить материалы дела в суд для вынесения приговора.

Отметим, в Иркутской области это далеко не первый случай незаконной рубки и продажи леса. Контрабандисты вывозят сосну в Китай в обход закона.

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