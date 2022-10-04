5 октября в Ангарском районе проведут проверку систем оповещения о ЧС

Подобные тренировки проводят каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Ангарского округа Иркутской области предупредили население о том, что 5 октября будут проводить проверку систем оповещения. Могут звучать сирены и голосовые сообщения о каком-либо ЧС. Это тренировочное мероприятие, беспокоиться не стоит.

- Сегодня, 4 октября, проведена оценка технического состояния, готовности и работоспособности средств оповещения. Завтра с 10.50 до 11.10 в округе состоится запуск сирен и громкоговорителей, - рассказали в организации.

Руководство службы гражданской обороны и ЧС просят соблюдать спокойствие.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 4 октября на трассе "Сибирь" в Нижнеудинском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись движущиеся во встречном направлении грузовик "МАН" и "Тойота Витц", большегруз задел по касательно легковую машину.

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