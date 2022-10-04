Отключение света в Иркутске 5 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 5 октября станет очередным для горожан, они уже привыкли, что то ночью, то днем в домах нет электричества. О неудобствах предупредили в Иркутской энергосетевой компании.

Отключение света в Иркутске 5 октября

Причиной отключения стали плановые работы в сетях. Специалисты устраняют проблемы и "латают" слабые места, на которых могут произойти аварии. Это нужно, чтобы в зимний период не было постоянных отключений. Электричества не будет и днем, и ночью, по каждым адресам свое время.

Отключение света в Иркутске 5 октября затронет четыре округа города: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Правобережный. Точные адреса и время отключения указаны в таблицах, предоставленных энергооператором.

Отключение света в Иркутске 5 октября

Отключение света в Иркутске 5 октября

Отключение света в Иркутске 5 октября

Отключение света в Иркутске 5 октября