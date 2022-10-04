Студенты ИГУ — лучшие в кибербезопасности

Студенты ИГУ стали победителями олимпиады по кибербезопасности среди вузов Сибири и Дальнего Востока «КиберВосток РФ 2022». Финал прошел на площадке Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск) при поддержке Минцифры России.

Иркутский государственный университет представляла команда из четырех студентов: Мария Королькова и Александр Уткин (физический факультет, направление «Информационная безопасность»), Георгий Калинка и Глеб Миклошевич (факультет бизнес-коммуникаций и информатики, направление «Прикладная информатика»). Куратор команды ИГУ — Юрий Корольков, профессор (кафедра радиофизики и радиоэлектроники ИГУ).

Финал или киберучения прошли на базе программно-аппаратного комплекса «Национальный киберполигон» (Ростелеком). На соревнованиях была развернута цифровая копия инфраструктуры предприятия и разработаны сценарии кибератак, повторяющие действия злоумышленников, с которыми на практике сталкиваются различные российские организации. Участникам предстояло обнаружить и расследовать эмулированные атаки и сформировать отчеты по итогам выполнения заданий. Каждый такой отчет сравнивался в автоматическом режиме с эталонными образцами с помощью скоринга в платформе «Кибермир».

Глеб Миклошевич:

— По сценарию злоумышленники просканировали все сервисы предприятия, которые были доступны из внешней сети, и получили первичный доступ. Обнаружив уязвимость в операционной системе, они получили полный доступ к компьютеру. От него по сети продвинулись на компьютер администратора и получили уже полный доступ к инфраструктуре предприятия, а затем зашифровали два компьютера в сети.

Александр Уткин:

— На основе сценария мы составили план по вероятным атакам и выписали на доску чек-лист. Считаю, что мы грамотно распределили силы команды — у каждого была своя зона ответственности, также, думаю, мы приняли верное решение по визуализации атак. Все вместе позволило нам набрать достаточно высокое количество баллов.

Куратор команды Юрий Корольков отметил, что студентам ИГУ за счет мобилизации сил уже на последних шагах удалось опередить сильную команду СФУ буквально на два балла. В результате из 100 возможных баллов команда ИГУ набрала 74 балла.

Юрий Корольков:

— Всего было восемь атак. Ребята все их обнаружили, расшифровали и составили отчеты. Отмечу, что в каждой атаке есть подробности, которые студенты немного недоработали. Но это не страшно. Сейчас они еще учатся, нарабатывают опыт — с этой точки зрения участие в таких киберучениях для них бесценно. Совсем скоро каждый из них станет высококвалифицированным специалистом, имеющим, фактически, реальный опыт противодействия хакерам.

Команда ИГУ, как победитель «КиберВостокРФ-2022», приглашена к участию во всероссийских киберучениях «OpenBonch 2022», которые пройдут с 5 по 7 октября в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича на платформе Национального киберполигона.

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