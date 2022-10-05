До +8 потеплеет в Иркутске 5 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Иркутске 5 октября подарит сибирякам замечательный день. Сегодня в городе чистое голубое небо, никаких осадков и немного потеплеет. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 5 октября

- Погода в Иркутске 5 октября: переменная облачность, без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. - Температура днем ожидается +6…+8.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 730 миллиметров ртутного столба. Стоит отметить, что самое теплое 5 октября случилось в 2004 году, тогда было +22, а вот холодным этот день за 60 лет метеонаблюдений считается в 1981-ом, тогда показатели температуры воздуха опустились до -9.

Погода в Иркутской области 5 октября также предполагает переменную облачность. Местами в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер дует с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье в среду покажут +5….+10. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +3…-2.

Внимание, автомобилисты! Синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате на дорогах области.

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