Два ДТП произошло на Объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске 5 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 5 октября утром оцениваются в 7 баллов. Это больше, чем обычно для данного времени на 2 балла. Об этом сообщает Яндекс.

Пробки в Иркутске 5 октября

- Ожидается, что пробки в Иркутске 5 октября продержатся на таком уровне еще ближайший час, - отмечают специалисты.

Где же образовались заторы? Пробки в Иркутске 5 октября утром есть на Иннокентьевском и Иркутном мосту, на улицах Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского, Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова, Декабрьских Событий, Седова, Пискунова, на подъезде к Академическому мосту, а также на Объездной дороге м-на Ново-Ленино. Там утром в среду, по сообщениям очевидцев в Яндекс.Пробках, произошло сразу два ДТП на небольшом расстоянии друг от друга. Эти автоаварии также спровоцировали затор.

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