Три года колонии грозит жителю Тайшета за фиктивную прописку иностранца Фото: Алексей БУЛАТОВ

До трех лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей грозит жителю из города Тайшет в Иркутской области за попытку оформить фиктивную прописку для иностранца из республики Кыргызстан. Сибиряк пытался зарегистрировать приезжего по своему адресу, в документах для полиции указал, что поселит его у себя, хотя на самом деле делать этого не собирался. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной полиции.

- 42-летний мужчина обвиняется по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», - говорят специалисты. – По данным дознания, он за денежное вознаграждение оформил необходимые для постановки на миграционный учет иностранного гражданина и передал их полицейскому с заведомо недостоверными сведениями.

Предоставлять свою жилплощадь для проживания приезжему сибиряк не собирался. Преступление было раскрыто сотрудниками транспортной полиции при проверке оперативной информации в сфере миграции.

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