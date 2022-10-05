Черный дым появится над аэропортом Иркутска 5 октября. Фото: «Международный аэропорт Иркутск»

Внимание, жители и гости областного центра! Если днем 5 октября вы увидите густой черный дым над иркутским аэропортом, не спешите паниковать. Дело в том, что на территории воздушной гавани с 14:00 до 16:00 пройдут учения. По легенде, произошла аварийная посадка самолета. Об этом сообщают в пресс-службе «Международного аэропорта Иркутск».

- Во время имитированной «спасательной операции» аварийно-спасательная команда аэропорта и представители взаимодействующих ведомств будут отрабатывать действия при авиационном происшествии, включая тушение пожара на воздушном судне, эвакуацию пассажиров и экипажа, - отмечают в пресс-службе аэропорта.

Просим сохранять спокойствие!

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