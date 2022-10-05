В Иркутске серийный домушник скрывался с места преступления на велосипеде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские поймали домушника, который обворовывал дома в коттеджном поселке Молодежный. Первое сообщение от пострадавших поступило 8 августа. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее жилье и похитил ювелирные изделия, часы и иностранную валюту на сумму более 800 тысяч рублей. Затем два подобных обращения зарегистрировали с разницей в неделю в Иркутском районе. Примечательно было то, что злоумышленник похищал велосипеды, на которых скрывался с места преступления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Эта информация подтвердилась, после того, как сотрудники изучили камеры видеонаблюдения, - рассказали в ведомстве. - Сейчас 30-летний иркутянин задержан. Доказана его причастность еще, как минимум, к трем кражам, проверяются и другие аналогичные случаи.

Как выяснили оперативники, домушник пробирался в коттеджи, когда хозяева спали. Мужчина отжимал отжимал оконную раму, иногда находил открытые окна. Во время обыска в его квартире нашли большую часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

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