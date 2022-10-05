Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 2:54

Личность погибшего под колесами фуры мужчины устанавливают в Куйтунском районе

ДТП произошло на трассе Р255 «Сибирь»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Личность погибшего под колесами фуры пешехода устанавливают в Куйтунском районе

Личность погибшего под колесами фуры пешехода устанавливают в Куйтунском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло неподалеку от поселка Степной Куйтунского района. 41-летний водитель грузовика «FAW» сбил мужчину, который, по предварительной информации, в момент аварии находился на проезжей части. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожный инцидент произошел около 6 часов утра на автодороге Р255 «Сибирь» неподалеку от границы между Куйтунским и Зиминским районом, - отмечают в ведомстве.

Полицейские продолжают устанавливать личность погибшего мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бегите из этой квартиры, иначе вынесут вперед ногами». Как семья из Ангарска делила жилье с духом умершей хозяйки. Супруги верят, что напасти им принесло соседство с полтергейстом. (подробности)