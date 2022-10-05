Личность погибшего под колесами фуры мужчины устанавливают в Куйтунском районе

Личность погибшего под колесами фуры пешехода устанавливают в Куйтунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло неподалеку от поселка Степной Куйтунского района. 41-летний водитель грузовика «FAW» сбил мужчину, который, по предварительной информации, в момент аварии находился на проезжей части. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожный инцидент произошел около 6 часов утра на автодороге Р255 «Сибирь» неподалеку от границы между Куйтунским и Зиминским районом, - отмечают в ведомстве.

Полицейские продолжают устанавливать личность погибшего мужчины.

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