520 человек записались в добровольцы через портал Госуслуг в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента запуска сервиса «Стать добровольцем» на портале Госуслуг им воспользовались 520 жителей Иркутской области. При этом еще вчера, 4 октября, было 243 заявки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со сылкой на данные министерства цифрового развития и связи региона и Военного комиссариата Приангарья.

- Чтобы подать заявку, необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» на портале Госуслуг, ознакомиться с критериями отбора, заполнить анкету, выбрать военкомат и отправить информацию, - рассказали в правительстве региона. - Уведомление с датой и временем посещения военкомата, а также список необходимых документов придут в личный кабинет.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, на портале можно как записаться в добровольцы, так и обжаловать ошибочное решение о частичной мобилизации.

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