Пожары в хозяйственных постройках, банях и гаражах участились в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье все чаще горят бани и гаражи. Из восьми пожаров, зарегистрированных в регионе в минувшие сутки, два произошли в хозпостройках в садоводстве и в деревне Талька Иркутского района. Также короткое замыкание стало причиной возгорания в гаражном кооперативе на улице Ярославского в областном центре. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В городе Вихоревка Братского района произошло возгорание фронтона крыши многоквартирного дома из-за короткого замыкания электропроводки, - рассказали в ведомстве. - В городе Усть-Илимске горел автомобиль, в деревне Верхний Манут Тулунского района – комбайн, 1 пожар произошел в частном доме в деревне Лузгина Осинского района, пожарные Ангарска реагировали на возгорание мусора.

К счастью, на этих пожарах никто не пострадал.

Жителей Иркутской области настоятельно просят не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

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