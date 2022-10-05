Детей самозанятых и индивидуальных предпринимателей из Иркутской области обеспечат льготными путевками в летние лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области начнут выдавать льготные путевки в летние лагеря детям самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь родители будут оплачивать только 20% от отдыха, а остальную часть суммы покроет областной бюджет. Соответствующие поправки в региональный закон подписал губернатор Игорь Кобзев.

- Ранее воспользоваться этой возможностью могли только официально работающие родители. Мы исправили эту несправедливость, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Чтобы получить путевку, нужно подать заявление и документы в учреждение соцобслуживания по месту жительства - список есть на сайте областного министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Всего в 2022 году на такую меру соцподдержки жители Приангарья подали более 17,5 тысячи заявлений.

Напомним, уже 10 лет в Иркутской области компенсируют 50% от стоимости путевки семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Но при этом возмещают сумму не больше максимальной, установленной региональным правительством.

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Подробнее узнать, как получить компенсацию за детский отдых, можно в профильном отделе министерства по телефону 8 (3952) 52-75-41.