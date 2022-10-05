Пенсионерка из Иркутска отдала аферистам полмиллиона рублей, чтобы спасти внучку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

86-летняя пенсионерка из Иркутска стала очередной жертвой аферистов. На этот раз мошенник по телефону представился следователем. Он огорошил женщину, мол, ее внучка устроила ДТП, из-за чего пострадал мужчина. Лжеправоохранитель пообещал помочь избежать девушке уголовной ответственности, если ее бабушка за это заплатит. Пожилая сибирячка поверила и отдала "курьеру" полмиллиона рублей сбережений. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали в ведомстве. - Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на розыск злоумышленников.

Полицейские вновь настоятельно просят жителей Иркутской области объяснить пожилым родственникам, что не следует передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяйка придорожного кафе под Читой бесплатно накормила мобилизованных горячим обедом. А теперь ее придорожное кафе стало одним из центров сбора помощи для солдат. (подробности)