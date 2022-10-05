Умер Олег Желтовский, мэтр иркутской журналистики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одна невосполнимая потеря для Иркутска. Утром 5 октября умер Олег Желтовский. Он был известен как мэтр иркутской журналистики, член исполкома Иркутского отделения Союза журналистов России, почетный профессор ИГУ, учредитель нескольких благотворительных фондов.

Умер Олег Желтовский

Олег Всеволодович родился 1 мая 1950-го года в поселке Качуг Иркутской области. Окончив школу, он поступил в политехнический институт. В армии был награжден медалью "За воинскую доблесть". После службы учился в отделении журналистики Иркутского государственного университета. Два года был редактором газеты "Иркутский университет". После окончания вуза трудился в газете "Советская молодежь", где прошел путь от корреспондента до заместителя редактора. В 1985 году Олег Желтовский был назначен на должность главного редактора газеты "Советская молодежь". С 1986 по 1991 избирался вице-президентом Всесоюзной ассоциации молодежной прессы. Делегат пяти съездов Союза журналистов СССР и РФ. В 1990 был избран депутатом Иркутского областного совета народных депутатов.

Умер Олег Желтовский на 72-м году жизни. По предварительной информации, продолжительное время мэтр иркутской журналистики боролся с тяжелой болезнью. У Олега Всеволодовича остались жена и двое сыновей.

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