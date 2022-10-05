Умер Олег Желтовский, мэтр иркутской журналистики
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Еще одна невосполнимая потеря для Иркутска. Утром 5 октября умер Олег Желтовский. Он был известен как мэтр иркутской журналистики, член исполкома Иркутского отделения Союза журналистов России, почетный профессор ИГУ, учредитель нескольких благотворительных фондов.
Олег Всеволодович родился 1 мая 1950-го года в поселке Качуг Иркутской области. Окончив школу, он поступил в политехнический институт. В армии был награжден медалью "За воинскую доблесть". После службы учился в отделении журналистики Иркутского государственного университета. Два года был редактором газеты "Иркутский университет". После окончания вуза трудился в газете "Советская молодежь", где прошел путь от корреспондента до заместителя редактора. В 1985 году Олег Желтовский был назначен на должность главного редактора газеты "Советская молодежь". С 1986 по 1991 избирался вице-президентом Всесоюзной ассоциации молодежной прессы. Делегат пяти съездов Союза журналистов СССР и РФ. В 1990 был избран депутатом Иркутского областного совета народных депутатов.
Умер Олег Желтовский на 72-м году жизни. По предварительной информации, продолжительное время мэтр иркутской журналистики боролся с тяжелой болезнью. У Олега Всеволодовича остались жена и двое сыновей.
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